Aliağa'da sokak hayvanları unutulmadı, vatandaşlar bilgilendirildi - Son Dakika

Halk sağlığını tehdit eden korona virüsü salgını ile mücadelesini sürdüren Aliağa Belediyesi, salgın nedeniyle sokaklarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmadı. Öte yandan ekipler, halk pazarında alışveriş yapan vatandaşları da virüse karşı bilgilendirdi.



Kısa sürede küresel bir salgın haline gelen korona virüsü, sadece insanların yaşamını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkiledi. Salgın sebebiyle restoran ve kafeterya gibi işletmelerin kapanması, vatandaşların da 'Evde Kal' çağrılarına uymasıyla sokakta yaşayan hayvanların yiyecek bulması zorlaştı.



Bu zor günlerde hayvanları unutmayan Aliağa Belediyesi, hayvanların aç kalmaması için kent genelinde periyodik olarak yaptığı mama ve su dağıtımlarını sıklaştırdı. Parklarda ve kentin çeşitli yerlerinde bulunan mama kaplarına da mama, yem ve su takviyesi yapıldı.



Öte yandan, Aliağa Belediyesine bağlı milletin ekibi ve zabıta müdürlüğü personelleri, korona virüsüne karşı halk pazarlarında alışveriş yapan vatandaşları bilgilendirdi.



Yeni Mahalle Kapalı Pazar Yerinde stant kuran milletin ekibi, alışveriş esnasında vatandaşların uyması ve dikkat etmesi gereken hijyen kurallarının yer aldığı el broşürlerini dağıttı. Zabıta ekipleri ise dağıttıkları bildirilerle tezgahlarda bulunan yaş sebze ve meyvelerin elle seçilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Zabıta ekiplerinin, kent genelinde faaliyette bulunan market ve manavlarda da aynı uygulamayı hayata geçireceği öğrenildi. - İZMİR