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Aliağa'da sokak hayvanları yararına kermes

45 dakika önce

Sokak hayvanları yararına yaptıkları etkinliklerle dikkat çeken Aliağa Patilerinin Sesi Platformu, geliri bakıma muhtaç sokak hayvanlarına harcanacak olan kermes açtı.

Aliağa'da sokak hayvanları yararına kermes, System.String[]

Sokak hayvanları yararına yaptıkları etkinliklerle dikkat çeken Aliağa Patilerinin Sesi Platformu, geliri bakıma muhtaç sokak hayvanlarına harcanacak olan kermes açtı.


Aliağa Patilerinin Sesi Platformunun kurucusu aynı zamanda da Yerel Hayvan Koruma Görevlisi olan Kübra Kütükoğlu'nun öncülüğünde açılan kermeste; ikinci el çantalar, mutfak eşyaları, takı, elbise gibi çeşitli ürünler satışa sunuldu. Aliağa Kent Konseyinin de desteklediği sosyal kampanya vatandaşlardan tarafından ilgi gördü.


Kermesten elde edilecek gelirin bakıma muhtaç sokak hayvanları ve engelli hayvanlar için harcanacağını belirten Aliağa Patilerinin Sesi Platformunun kurucusu Kübra Kütükoğlu, şuan himayelerinde klinikte yatan 9 engelli, 1 kanserli sokak hayvanının bulunduğunu söyledi.


Aliağa dışında da birçok etkinliğe katıldıklarının altını çizen Kütükoğlu, "Aliağa'daki üçüncü standımızı açtık. Aliağa dışında Hayvan Hakları Federasyonu'nun (HAYTAP) düzenlediği festivalde yine sokak hayvanları yararına yerimizi almıştık. Bu şekilde sokak hayvanlarına daha çok ilgi gösterebiliyoruz, daha çok cana ulaşabiliyoruz. Beslemeleri daha sıklıkla yapabiliyoruz. Gelen ihbarlara daha çok el verebiliyoruz" dedi. - İZMİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:57 Kaynak: İHA
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