Aliağa'da sökülecek "Asbestli gemi" hakkında bakanlık yetkililerinden ilk yorum: Risk olursa geri gönderilecek - Son Dakika
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Aliağa'da sökülecek "Asbestli gemi" hakkında bakanlık yetkililerinden ilk yorum: Risk olursa geri gönderilecek

18.07.2022 15:07

Brezilya donanmasına ait uçak gemisinin 600 ton asbest barındırdığı iddia edilmişti. Söz konusu uçak gemisinin sökümünün İzmir Aliağa'da yapılacak olması tartışma oluşturdu. Uzmanlarsa, "Bu söküm işlemi mevzuata uygun yapılmazsa tüm Türkiye zehirlenebilir" uyarısında bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan gelen bilgiye göre; risk söz konusu olursa savaş gemisi geri gönderilecek. Yetkililer, gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest bulunduğunu vurguladı.

Brezilya donanmasına ait NAe São Paulo adlı savaş gemisinin Aliağa'da sökümüne izin verilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Haberler.com olarak kısa sürede 100 binin üzerinde tweet atılan konuyla ilgili tüm gözler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çevrildi.

UZUN ZAMANDIR İZİN BEKLİYORDU

Haberler.com olarak Çevre Bakanlığı yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre; Brezilya'dan İzmir Aliağa'ya söküm tesislerine gelecek olan gemi uzun zamandır izin bekleyen bir gemiydi. İzin talebi sonrası gemide uzman isimler tarafından tekrar tekrar kontroller yapıldı. Bu kontroller sonucunda gemide riskli herhangi bir durum tespit edilmediği belirtildi.

SÖKÜMÜ SADECE TÜRKİYE VE HİNDİSTAN'DA YAPILIYOR

Sökümü teknik olarak sadece Türkiye Aliağa'da ve Hindistan'da yapılması mümkün olan geminin söküm işlemi kararının uluslararası hukuka göre alındığı, AB Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Listesi'nde de bulunan gemiye tüm yükümlülükleri yerine getirince izin verildiği belirtildi.

RİSK SÖZ KONUSU OLURSA GERİ GÖNDERİLECEK

Bakanlık kaynaklarına göre; gemi Türk kara sularında da uluslararası yetkinliğe sahip uzmanların denetiminden geçecek ve en ufak bir risk söz konusu olursa geri gönderilecek. Gemi bu denetimlerin ardından da söküme uygun bulunursa, işlem titizlikle gerçekleşecek.

GEMİDE 9,6 TON ASBEST BULUNUYOR

Gemide iddia edildiği gibi 900 ton değil, 9,6 ton asbest yükü bulunduğunu ifade eden yetkililer, gemi sökümünden çıkan atıkların uygun şekilde ambalajlanarak hava ile temasının kesildiğini vurguladı. Ambalajlanan asbest içeren atıkların geçici olarak depolandıktan sonra lisanslı araçlarla taşınarak, çevre lisanlı düzenli depolama tesislerinde bertaraf edildiği belirtildi. Bu tesislerde, asbest içeren atıklar diğer atıklardan ayrı bir kısımda depolanıyor.

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SON DAKİKA: Aliağa'da sökülecek "Asbestli gemi" hakkında bakanlık yetkililerinden ilk yorum: Risk olursa geri gönderilecek - Son Dakika
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