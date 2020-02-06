Aliağa'da stadyumun adı değiştirildi - Son Dakika
Son Dakika Spor Aliağa'da stadyumun adı değiştirildi - Son Dakika Spor

Aliağa'da stadyumun adı değiştirildi

6 saat önce

Aliağa Belediyesi Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında, şehir stadyumunun ismi 'Aliağa Atatürk Stadyumu' olarak oy birliği ile değiştirildi.

Aliağa'da stadyumun adı değiştirildi, System.String[]

Aliağa Belediyesi Meclisi Şubat ayı olağan toplantısında, şehir stadyumunun ismi 'Aliağa Atatürk Stadyumu' olarak oy birliği ile değiştirildi.


Aliağaspor FK'nın iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Aliağa Şehir Stadyumunda, zemin yenileme çalışmaları tamamlanmış, soyunma odaları revizyondan geçirilmiş, ve tribünlere eklemeler yapılmıştı. Çalışmaların bittiği stadyum, Belediye Başkanı Serkan Acar başkanlığında toplanan mecliste gündeme geldi. Stadın ismi 'Aliağa Atatürk Stadyumu' olarak değiştirildi. Oy birliği ile alınan karar, ilçede de memnuniyetle karşılandı. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Aliağa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:12 Kaynak: İHA
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