Aliağa'da Star Rafineri içerisindeki otluk alanda yangın - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Star Rafineri içerisindeki otluk alanda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Star Rafineri içerisindeki otluk alanda çıktı. Ekipler yangına arazözlerle müdahale etti. Korkutan yangın, takviye ekiplerle kısa sürede kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın ile ilgili SOCAR'dan yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Orman İşletme Müdürlüğü Aliağa Orman İşletme Şefliği'ne bağlı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. SOCAR Türkiye'nin iştiraklerinin yer aldığı sahanın dışında meydana gelen yangınla ilgili saat 16.00 civarında gelen bilgi üzerine grup bünyemizde bulunan itfaiye ekipleri hızla devreye girerek yangına 10 dakika içinde ilk müdahaleyi yapmıştır.

Bu arada Orman Bakanlığı İl ve İlçe Genel Müdürlükleri ile irtibata geçilirken İzmir Aliağa'daki diğer itfaiye ekipleriyle çevre tesislerden gelen destekle karadan, Orman İl Müdürlüğü'nün yangın söndürme helikopterinin ise havadan müdahalesi devam etmekte olup, yangın kısmi olarak kontrol altına alınmıştır. Bölgemizde yaşanan yangınla ilgili derin bir üzüntü yaşadığımızı bildirir grup olarak yangının kontrol altına alınması için tüm gücümüzle her türlü desteği verdiğimizi belirtiriz."

(İsmail Hakkı Ergün/İHA)