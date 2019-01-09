Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Tatil Köyüne Uyuşturucu Baskını: 10 Gözaltı (2)

Aliağa'da Tatil Köyüne Uyuşturucu Baskını: 10 Gözaltı (2)

1 saat önce

1 TON SKUNK ELE GEÇİRİLDİİzmir'in Aliağa ilçesindeki tatil köyüne düzenlenen ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö.'nün de aralaranda bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen skunk (sentetik esrar) miktarının, 1 ton olduğu belirtildi.

Aliağa'da Tatil Köyüne Uyuşturucu Baskını: 10 Gözaltı (2), System.String[]
1 TON SKUNK ELE GEÇİRİLDİ

İzmir'in Aliağa ilçesindeki tatil köyüne düzenlenen ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö.'nün de aralaranda bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen skunk (sentetik esrar) miktarının, 1 ton olduğu belirtildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.

Davut CAN/ İZMİR,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:03 Kaynak: DHA

Jandarma, Çukurca, Aliağa, Güncel
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