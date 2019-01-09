Aliağa'da Tatil Köyüne Uyuşturucu Baskını: 10 Gözaltı (2)
1 saat önce
1 TON SKUNK ELE GEÇİRİLDİİzmir'in Aliağa ilçesindeki tatil köyüne düzenlenen ve Çukurca İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı B.Ö.'nün de aralaranda bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen skunk (sentetik esrar) miktarının, 1 ton olduğu belirtildi.
1 TON SKUNK ELE GEÇİRİLDİ İzmir
'in Aliağa
ilçesindeki tatil köyüne düzenlenen ve Çukurca
İlçe Jandarma
Komutanı Binbaşı B.Ö.'nün de aralaranda bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonunda ele geçirilen skunk (sentetik esrar) miktarının, 1 ton olduğu belirtildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
'ne götürülen şüphelilerin işlemleri ise sürüyor.
Davut CAN/ İZMİR,
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:03 Kaynak: DHA
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