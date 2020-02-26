Aliağa'da TOKİ çekilişiyle ev sahibi oldular - Son Dakika
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Aliağa'da TOKİ çekilişiyle ev sahibi oldular

6 saat önce

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılması planlanan 750 konutun sahipleri, kura ile belirlendi.

Aliağa'da TOKİ çekilişiyle ev sahibi oldular, System.String[]

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, İzmir'in Aliağa ilçesinde yapılması planlanan 750 konutun sahipleri, kura ile belirlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Aliağa'da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. ENKA Spor Salonu'nu dolduran vatandaşlar, çekilen kurayı heyecanla takip etti. 525'i 2+1, 225'i 3+1 olarak yapılacak konutlara, toplam 30 bin 187 kişi başvuru yaptı. Şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. Aliağa 1'inci Noteri huzurunda gerçekleşen kura çekimine katılan binlerce aile heyecan yaşarken, kuradan ismi çıkanlar mutluluktan gözyaşlarına hakim olamadı.


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Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:10 Kaynak: DHA
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