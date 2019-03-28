Aliağa'da Toki İçin Başvuru Sayısı 6 Bini Geçti

Yeniçeriler Taraftar Derneği'nde gerçekleşen buluşmaya Yörükler Derneği ile Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyon Başkanı Ufuk Aksoy da katıldı.

Aliağalıların Aliağa'da vakit geçirebilmeleri adına birçok projeye imza attıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Göreve geldiğimizde ilk hedefimiz Aliağalıları Aliağa'da tutabilmek, vatandaşımızın Aliağa'da vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaktı. İlk etapta Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı, Mavi Bayraklı Ağapark, Sanat Sokağı gibi projelerimizi tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yeni Mahalle'de yapımı devam eden 110 dönümlük Kent Park ile Atatürk Mahallesi'nde son rötuşları yapılan Gençlik Merkezimiz de çok yakında hizmete girecek. Sadece sanayi kenti olarak anılmak değil sanayisi olan kültür, sanat, eğitim ve spor şehri olarak anılmak için büyük uğraş verdik" dedi.

EGE ÜNİVERSİTESİ ALİAĞA'YI ÇEKİM MERKEZİ YAPACAK

Aliağa'nın gelecek beş yıl da önemli projelerle adını duyuracağını ve bölgenin cazibe merkezi haline geleceğini ifade eden Başkan Serkan Acar, özellikle Ege Üniversitesi'nin kente çok önemli bir değer katacağını söyledi. Başkan Serkan Acar, "Ege Üniversitesi Çaltılıdere bölgesine 50 bin öğrenciye eğitim hizmeti vereceği uluslararası standartlara sahip dev bir kampüs kurma kararı aldı. Bu kampüs sayesinde Aliağa'ya gelecek olan 50 bin öğrenci Aliağa'yı bölgenin çekim merkezi yapacak. Mühendislik fakülteleri, onkoloji ve arge birimleri ile Türkiye'nin nadide kampüslerinden biri olacak. Ege Üniversitesi Aliağa'yı farklı noktalara taşıyarak Aliağa'nın şehirleşme sürecini hızlandıracak" dedi.

"MESLEK VE ÇEVRESEL HASTALIKLAR HASTANESİ ÖZGÜN BİR HASTANE OLACAK"

Aliağalıların uzun süredir beklediği meslek ve çevresel hastalıklar hastanesinin temellerini atmanın sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Serkan Acar, "Türkiye'de İstanbul, Ankara ve Zonguldak olmak üzere üç tane meslek hastalıkları hastanesi bulunuyor. Ancak Türkiye'nin ilk meslek ve çevresel hastalıklar hastanesi Aliağa'da olacak. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir'e bir meslek hastalıkları hastanesi yapma kararı alınca kendileri ile görüştük ve hastanenin Aliağa'ya yapılması konusunda ısrarcı olduk. Kendileri de bizi kırmadı hastanenin Çaltılıdere bölgesine kurulmasına karar verdi. Belediye olarak yer tahsisinde bulunduk. Bu hastane sadece mikrocerrahi ve yanık ünitesi olan bir hastane olmayacak. Kök hücre laboratuvarları ve tanı merkezi ile özgün bir hastane olacak. Türkiye'de birçok hastalığa tanı koyabilecek ve yılda 10 milyon hastaya hizmet verebilecek standartlara sahip olacak" dedi.

"YENİ DEVLET HASTANESİ İKİ YIL İÇERİSİNDE HİZMETE AÇILACAK"

Aliağa'nın bir de devlet hastanesine kavuşacağını vurgulayan Başkan Serkan Acar, "Yeni Mahalle'de mezarlık tarafında A sınıfı 301 yataklı tam teşekküllü bir bölge hastanesi için çalışmalar yakın bir zamanda başlayacak. İhalesi yapılarak iki yıl içerisinde hizmete açılacak. Yeni devlet hastanesinin hizmete açılmasıyla birlikte vatandaşımız tedavi için ilçe dışına çıkmak zorunda kalmayacak" dedi.

TOKİ İÇİN BAŞVURU SAYISI 6 BİNİ GEÇTİ

TOKİ çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Serkan Acar, "Aliağa'da yaşanan konut sorunun çözümü için TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde TOKİ'den 5 bin konut talebinde bulunduk. Buna karşılık TOKİ ilk etapta Aliağa'ya 600 konutluk bir proje için talep toplamaya başladı. TOKİ için şuana kadar 6 bini aşkın başvuru oldu. Yeni Mahalle bölgesinde yapılacak 600 konutun ardından diğer etaplar için de çalışmalar başlayacak" dedi.

BAŞKAN SERKAN ACAR'A KÜTAHYALILARDAN TEŞEKKÜR

Ege Bölgesi Kütahyalılar Federasyon Başkanı Ufuk Aksoy, Kütahyalılara verdiği destekten ötürü Başkan Serkan Acar'a teşekkür etti. Yaklaşık bir saat süren buluşma çekilen hatıra fotoğrafları ile son buldu.