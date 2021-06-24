Aliağa'da TOKİ konutları yükseliyor - Son Dakika

31 Mart 2020 tarihinde ihalesi yapılan ve Temmuz ayında yüklenici firmaya yer tesliminin yapıldığı proje 33 bloktan oluşuyor. 8 Bloğun temeli atılırken 4 binada katlar yükselmeye başladı. 1 binada ise tamamlanma aşamasına gelindi. Konutların 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor.

HAK SAHİPLERİ 2019 TEMMUZ AYINDA BELİRLENDİ

614 konutluk TOKİ projesinde Temmuz 2019'da yapılan kura çekimiyle; şehit ve gazi kontenjanından 38, engelli kontenjanından 30, emekli kontenjanından 150 ve diğer kontenjanlardan 382 hak sahibi belirlenmişti. 2022 yılında tamamlanması beklenen projede 314 adet 2+1, 300 adet 3+1 olmak üzere toplam 614 konut yer alıyor. 2+1 evler brüt 75 ve 85 metrekare, 3+1 evler ise brüt 100 metrekareden oluşacak. Projede ayrıca Cami, İlkokul, 32 adet dükkân, 384 araçlık otopark, 21 adet engelli otoparkının yanı sıra 5 adet de çocuk oyun alanı bulunuyor.

İLK TAKSİTLER KONUT TESLİMİNDEN SONRA

Hak sahibi vatandaşlar,taksit ödemelerine konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak. 2+1 nitelikli konutlar için yüzde 12 peşinat bedeli 180 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 240 ay vade; 3+1 nitelikli konutlar için yüzde 10 peşinat bedeli 120 ay vade, yüzde 20 peşinat bedeli için 180 ay vade ile taksit uygulanıyor.