Aliağa'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Aliağa'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

10.05.2022 17:27
Aliağa'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi

Aliağa'da Trafik Haftası kapsamında program düzenlendi.

Aliağa'da Trafik Haftası kapsamında program düzenlendi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğündeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Polislerin de yer aldığı halk oyunları ekibi bir gösteri sundu.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden oluşan "Telsizden Sesler Korosu" konser verdi.

Programa İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Garnizon Komutanı Faruk Altun, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu ve davetliler katıldı.

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Trafik Haftası, İstiklal Marşı, Hisarcık, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aliağa'da Trafik Haftası etkinliği düzenlendi - Son Dakika


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