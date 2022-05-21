Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü

21.05.2022 11:32

Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde yaşanan trafik kazasında ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, gece saatlerinde Hacı Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Nihat Yıldız (61), plakasız motosikleti ile İzmir istikametine doğru seyir halindeyken iddialara göre, M.Ü. idaresindeki 35 DD 4005 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce sürüklenirken, motosiklet sürücü Nihat Yıldız refüje doğru savruldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralanan Nihat Yıldız'ı ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırdı. Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü
Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü

YORUMLAR
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Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı Ticari taksi ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı Ticari taksi ile çarpışan otomobil takla attı: 1 yaralı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motosikletliyle otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
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