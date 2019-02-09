Aliağa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
İzmir
'in Aliağa
ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çanakkale-İzmir karayolu Hükümet
Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama
yönünden İzmir yönüne gitmekte olan R.S. (56) idaresindeki 10 GA 301 plakalı tır ile aynı yönde giden M.Ö. (59) idaresindeki 10 K 301 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.Ö. ile yolcu olarak bulunan T.R. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine kazanın bulunduğu noktaya intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:14 Kaynak: İHA
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