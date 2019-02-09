Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Aliağa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Aliağa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çanakkale-İzmir karayolu Hükümet Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bergama yönünden İzmir yönüne gitmekte olan R.S. (56) idaresindeki 10 GA 301 plakalı tır ile aynı yönde giden M.Ö. (59) idaresindeki 10 K 301 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü M.Ö. ile yolcu olarak bulunan T.R. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine ihbar etti. Vatandaşların ihbarı üzerine kazanın bulunduğu noktaya intikal eden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 06:14 Kaynak: İHA

Çanakkale, İzmir, Aliağa, 3. Sayfa
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