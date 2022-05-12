Aliağa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi - Son Dakika
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Aliağa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi

12.05.2022 12:06
Aliağa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi

Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesinde, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" etkinliği gerçekleştirildi.

Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesinde, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" etkinliği gerçekleştirildi.

Lisede düzenlenen etkinliğe, kurum müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra davetliler proje stantlarını gezdi.

Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Pelin Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte öğrencilerce hazırlanan 26 projenin sunumunun gerçekleştirileceğini bildirdi.

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Bilim Fuarı, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Aliağa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi - Son Dakika


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