Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesinde, "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" etkinliği gerçekleştirildi.
Lisede düzenlenen etkinliğe, kurum müdürleri, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Etkinlik açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra davetliler proje stantlarını gezdi.
Aliağa Alp Oğuz Anadolu Lisesi Fizik Öğretmeni Pelin Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinlikte öğrencilerce hazırlanan 26 projenin sunumunun gerçekleştirileceğini bildirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Teknoloji › Aliağa'da TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenledi - Son Dakika