Aliağa'da TÜGVA üyeleri sahipsiz hayvanları besledi - Son Dakika

Aliağa'da TÜGVA üyeleri sahipsiz hayvanları besledi
06.12.2020 10:39
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aliağa İlçe Temsilciliği üyeleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek ve su bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları besledi.
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aliağa İlçe Temsilciliği üyeleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yiyecek ve su bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları besledi.
TÜGVA İzmir Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre sokak hayvanlarına mama ve su bırakıldı.
TÜGVA Aliağa İlçe Temsilcisi Muhammet Keskin, sahipsiz hayvanlar dışarıda aç ve susuzken sıcak evlerde oturmaya gönüllerinin el vermediğini belirterek, "Tüm vicdan sahibi vatandaşlarımızı da bu konuda duyarlı olarak kapılarının önüne bir kap su ve yiyecek koymaya davet ediyorum. Bizler TÜGVA olarak elimizden geldiğince sokaktaki dostlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacağız. Bu zor günlerde bizler ne kadar sıkıntı yaşıyorsak sokaktaki dostlarımız da sıkıntı yaşıyor." ifadelerini kullandı.
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