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Aliağa'da yangın: 20 dönüm alan zarar gördü

9 dakika önce

Aliağa'da yangın: 20 dönüm alan zarar gördüİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesindeki Nemrut Sanayi Bölgesi'ndeki Ege Gübre Limanı civarında bulunan makilik ve otluk alanda yangın çıktı.

Aliağa'da yangın: 20 dönüm alan zarar gördü

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesindeki Nemrut Sanayi Bölgesi'ndeki Ege Gübre Limanı civarında bulunan makilik ve otluk alanda yangın çıktı. Ekiplerin hızla müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın bugün öğlen sularında Nemrut Sanayi Bölgesi'ndeki Ege Gübre Limanı civarında bulunan makilik ve otluk alanda çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle yayılırken, dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait iki itfaiye ekibi ile Menemen Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 3 arazöz, 10 yer ekibi ve 1 su tankeriyle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonucunda söndürülen yangında can ve mal kaybı yaşanmazken, yaklaşık 20 dönüm makilik ve otluk alan kül oldu.

Aliağa'da yangın: 20 dönüm alan zarar gördü

Ege Gübre, Nemrut, Aliağa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:32 Kaynak: İHA
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