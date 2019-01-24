Aliağa'da Yarıyıl Tatilinde Sinema Keyfi
9 dakika önce
İzmir'de Aliağa Belediyesi, "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri kapsamında çocuklar için birbirinden eğlenceli çizgi sinema filmlerini, büyükler için ise başarılı Türk yapımlarını ekrana yansıtmaya devam ediyor.
İzmir
'de Aliağa Belediyesi
, "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri kapsamında çocuklar için birbirinden eğlenceli çizgi sinema filmlerini, büyükler için ise başarılı Türk yapımlarını ekrana yansıtmaya devam ediyor.
Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'na kurulan 800 metrekarelik ısıtmalı geçici gösteri merkezinde, ücretsiz olarak gerçekleştirilen çizgi sinema gösterimleri çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Etkinlikler kapsamında, 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 18.30'da "Emojiler" isimli çizgi sinema çocukların beğenisine sunulacak. 6 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden film, 1 saat 26 dakika sürecek.
"Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri sadece çocuklara yönelik aktivitelerle de sınırlı kalmıyor. Çizgi sinemasının hemen ardından saat 20.30'da büyükler için ekrana yansıtılacak olan son zamanların başarılı komedi yapımlarından "Ay Lav Yu Tuu" isimli filmin gösterime sunulacağı bildirildi.
Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat
'ın yaptığı Ay Lav Yu filminin, 6 yıl arayla gelen devam halkası "Ay Lav Yu Tuu" filminde, Amerika
'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in iki kültür arasında yaşadıkları anlatılıyor. - İZMİR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:37 Kaynak: İHA
Ali Sunal'dan Duygulandıran Ayşen Gruda Mesajı!
Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti
Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay
YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir