Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Yarıyıl Tatilinde Sinema Keyfi

Aliağa'da Yarıyıl Tatilinde Sinema Keyfi

9 dakika önce

İzmir'de Aliağa Belediyesi, "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri kapsamında çocuklar için birbirinden eğlenceli çizgi sinema filmlerini, büyükler için ise başarılı Türk yapımlarını ekrana yansıtmaya devam ediyor.

Aliağa'da Yarıyıl Tatilinde Sinema Keyfi, System.String[]
İzmir'de Aliağa Belediyesi, "Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri kapsamında çocuklar için birbirinden eğlenceli çizgi sinema filmlerini, büyükler için ise başarılı Türk yapımlarını ekrana yansıtmaya devam ediyor.

Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı'na kurulan 800 metrekarelik ısıtmalı geçici gösteri merkezinde, ücretsiz olarak gerçekleştirilen çizgi sinema gösterimleri çocuklara eğlenceli dakikalar yaşatıyor. Etkinlikler kapsamında, 25 Ocak 2019 Cuma günü saat 18.30'da "Emojiler" isimli çizgi sinema çocukların beğenisine sunulacak. 6 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden film, 1 saat 26 dakika sürecek.

"Aliağa'da Tatil Var" etkinlikleri sadece çocuklara yönelik aktivitelerle de sınırlı kalmıyor. Çizgi sinemasının hemen ardından saat 20.30'da büyükler için ekrana yansıtılacak olan son zamanların başarılı komedi yapımlarından "Ay Lav Yu Tuu" isimli filmin gösterime sunulacağı bildirildi.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Sermiyan Midyat'ın yaptığı Ay Lav Yu filminin, 6 yıl arayla gelen devam halkası "Ay Lav Yu Tuu" filminde, Amerika'da eğitim alıp köyü Tınne'ye dönen İbrahim'in iki kültür arasında yaşadıkları anlatılıyor. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:37 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Sunal'dan Duygulandıran Ayşen Gruda Mesajı! Konkordato Talebi Reddedilen Pamukkale, Resmen İflas Etti

Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 15:46:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Yarıyıl Tatilinde Sinema Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]