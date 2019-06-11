Son Dakika Haberleri: Aliağa'da yaz dönemi satranç kurs kayıtları başlıyor
Son Dakika Güncel Haber

Aliağa'da yaz dönemi satranç kurs kayıtları başlıyor

7 saat önce

Gençlere satranç sporunu sevdirmeyi ve satrancı geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, yaz dönemi kurs kayıtlarını başlatıyor.

Aliağa'da yaz dönemi satranç kurs kayıtları başlıyor, System.String[]
Gençlere satranç sporunu sevdirmeyi ve satrancı geniş kitlelere yaymayı hedefleyen Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, yaz dönemi kurs kayıtlarını başlatıyor. 17 Haziran Pazartesi günü başlayacak olan kayıtlar 21 Haziran Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü'nün deneyimli satranç antrenörleri tarafından verilecek olan kurslara, 2014 ve öncesi doğumlular şahsen başvurabilecek. Kış döneminde olduğu gibi yaz döneminde de yüzlerce satrançsevere kapılarını açacak olan Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü, ön kayıtların ardından sınıf belirleme sınavı yapacak.

Kurslar ise satranç antrenörlerinin gözetiminde 24 Haziran Pazartesi günü başlayacak. Kursiyer adayları müracaatlarını, Kültür Mahallesi İstiklal Caddesi No: 30 Kat 2 (Atatürk İlköğretim Okulu karşısı-camlı bina) adresindeki kurs binasına yapabilirler.

Satranç sporunun önemli bir strateji ve zeka oyunu olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü Sorumlusu Onur Haskan, "Satranç bir zeka oyunu olmasının yanı sıra kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir. Satranç çocuklarda kendine güven duygusunu geliştirir. Satranç oynayan çocuklar daha mücadeleci bir ruha sahip olurlar. Başarısızlıklar karşısında yılmamayı, başarı için daha da çok çalışmanın gerekli olduğunun bilincine varırlar" diyerek Aliağalıları satranç oynamaya davet etti. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 06:24 Kaynak: İHA
Aliağa Belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bitcoin son bir günde yüzde 3 artarak 7 bin 947 dolara yükseldi Küçükkaya, İmamoğlu'nun "Yıldırım soruların görüşülmesini talep etti" iddiasına cevap verdi Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çatışma: 4 asker ağır yaralı Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı: Bunun adı basitliktir

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 01:38:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aliağa'da yaz dönemi satranç kurs kayıtları başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]