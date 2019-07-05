Son Dakika Haberleri: Aliağa'da yaz spor okulları için önemli duyuru
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Aliağa'da yaz spor okulları için önemli duyuru

1 saat önce

İzmir'de, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yaz spor okullarının kayıtları başladı.

Aliağa'da yaz spor okulları için önemli duyuru, System.String[]
İzmir'de, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yaz spor okullarının kayıtları başladı.

Okulların tatile girmesiyle birlikte çocukların ve gençlerin sporla vakit geçirmeleri, sokaklarda kötü alışkanlıklardan korunmaları amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı harekete geçmişti. Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü de, spor okullarının kayıtlarına başlandığını duyurdu. TOKİ Futbol Sahasında 9-14 yaş çocukları kapsayan bir futbol kursu açılacağı, başvuru formlarının ise Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünden alınacağı bildirildi.

Kayıtların, 3-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 05:34 Kaynak: İHA
Aliağa, İzmir, Spor
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