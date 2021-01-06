Aliağa'da yeni yılın ilk meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Aliağa Belediyesi Meclisi, yeni yılın ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Serkan Acar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, 2021 yılının tüm acıları, üzüntüleri unutturacak güzellikle geçmesi dileğinde bulundu.

Toplantıda, önergeler ve komisyondan gelen raporlar, meclis üyelerinin oylamasına sunuldu.

Ayrıca, CHP'li meclis üyeleri Savaş Dağdeviren ile Sami Toydemir, MHP'li meclis üyeleri Burhan Kızıl ve Gülten Taşbaş ile AK Partili İsmail Meşe denetim komisyonu üyeliğine seçildi.