Aliağa'da yol kenarındaki otluk alanda yangın
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İzmir'in Aliağa ilçesinde, yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüEdilen bilgiye göre yangın, Çanakkale-İzmir kara yolu Biçerova mevkiinde bilinmeyen bir nedenle çıktı.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:04 Kaynak: İHA
'in Aliağa
ilçesinde, yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Edilen bilgiye göre yangın, Çanakkale-İzmir kara yolu Biçerova mevkiinde bilinmeyen bir nedenle çıktı. Alevler, rüzgarında etkisiyle hızla çevreye yayıldı. Vatandaşların yangını ihbar etmesi üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi
itfaiye ekipleri geldi ve alevlere müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında, 10 dönümlük otluk alan ile 10 adet çam ağacının zarar gördüğü öğrenildi. - İZMİR
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