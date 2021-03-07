Aliağa'da yol şerit çizgileri yenileniyor - Son Dakika

Aliağa Belediyesi, yaya ve sürücülerin güvenliğini sağlamak amacıyla ana arterlerde yol şerit çizgilerini boyama ve yenileme çalışması yapıyor.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, kent merkezinde yol şerit çizgileri yıpranan ya da tamamen silinen cadde ile sokaklarda şeritlerin belirgin hale gelmesi için yol şerit çizgilerini yeniliyor.

Caddelerdeki çizgileme çalışması sıcak yol çizgi boya makinesi ile trafik yoğunluğunun az olduğu gece saatlerinde gerçekleştiriliyor. Yapılan yenileme sayesinde yol şeritleri daha fazla fark edilir hale getiriliyor. İstiklal ve Hükümet caddelerinin ardından Şehit Binbaşı Yavuz Başayar, Arif Balamir, Necmettin Giritlioğlu caddeleri ile İnönü Bulvarındaki yol çizgileri de yenilendi. Çalışma, kent genelinde ihtiyaç duyulan tüm cadde ve sokaklarda devam edecek. - İZMİR