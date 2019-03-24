Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Yüzde 50 Tasarruflu Led Armatürler

Aliağa'da Yüzde 50 Tasarruflu Led Armatürler

1 saat önce

Alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, kent estetiğine de büyük bir önem veriyor.

Aliağa'da Yüzde 50 Tasarruflu Led Armatürler, System.String[]
Alt ve üst yapı çalışmalarını aralıksız sürdüren Aliağa Belediyesi, kent estetiğine de büyük bir önem veriyor. Peyzaj ve park bahçe çalışmalarının yanı sıra eskimeye yüz tutmuş elektrik sarfiyatını maksimumda tutan aydınlatma direklerini de yeni nesil ekonomik aydınlatma sistemleri ile yenilendi.

Aliağa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bugüne kadar İnönü Bulvarı, Siteler Mahallesi, Fevzi Paşa Caddesi, Necmettin Giritlioğlu Caddesi, Atatürk Caddesi, İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi, Yeni Mahalle Cengiz Topel Caddesi, Plaj Caddesi ile sahil bandındaki tüm aydınlatma direklerini yeni nesil yüzde 50 daha ekonomik aydınlatma sistemleri ile yeniledi. Yapılan çalışmalar kapsamında bugüne kadar muhtelif mahalle ve caddelere 340 adet yeni nesil aydınlatma armatürü yerleştirildi.

Selçuklu motiflerine hakim ışıl ışıl görünümüyle vatandaşların beğenisini toplayan yeni nesil aydınlatma armatürler, sökülen eski aydınlatma direklerine göre daha fazla dikilmesine rağmen yüzde 50 tasarruf sağlıyor. Ekonomik olmasının yanı sıra daha fazla ışık sağlayan led aydınlatmalar trafik yoğunluğunun fazlaca olduğu caddelerde hem sürücülerin hem de yayaların görüş açısını olumlu etkiliyor. Aliağa Belediyesi, ekonomik olmasının yanı sıra kent estetiğine de artı bir değer katan yeni nesil armatürlerin farklı mahalle ve sokaklara yerleştirilmesi çalışmalarını sürdürecek. Ayrıca kavşaklara konumlandırılan kent içi yönlendirme levhaları da led tabelalarla değiştirildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:28 Kaynak: İHA

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