Aliağa'da yüzleri gülümseten farkındalık - Son Dakika
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Aliağa'da yüzleri gülümseten farkındalık

6 saat önce

İZMİR (İHA) – İzmir'in Aliağa ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle 46 lise öğrencisi DNA sarmalı oluştururken, down sendromlu lise öğrencisi ise oynadığı kliple yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Aliağa'da yüzleri gülümseten farkındalık, System.String[]

İZMİR (İHA) – İzmir'in Aliağa ilçesinde 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü nedeniyle 46 lise öğrencisi DNA sarmalı oluştururken, down sendromlu lise öğrencisi ise oynadığı kliple yüzlerde tebessüm oluşturdu.


21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri farklı bir çalışmaya imza attı. Drone çekimi ile temsili bir DNA sarmalı yapan 46 öğrenci, ellerini rengarenk boyayarak da farklılıklara dikkat çekti.


Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan down sendromlu Berkay Özcan, oynadığı kliple içinden geçtiğimiz bu zor dönemde izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. - İZMİR

21 Mart, Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:17 Kaynak: İHA

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