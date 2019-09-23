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Aliağa'da zabıtalar okul önlerinde görev başında

30 dakika önce

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde girip çıkabilmeleri amacıyla okul önlemlerinde önlem aldı.

Aliağa'da zabıtalar okul önlerinde görev başında, System.String[]

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin okullarına güvenli bir şekilde girip çıkabilmeleri amacıyla okul önlemlerinde önlem aldı.


Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına giriş çıkış yapabilmeleri ve okul çevrelerinde oluşabilecek olumsuzluklar için gerekli tedbirleri aldı.


Özellikle trafiğin yoğun olduğu bölgelerdeki okullarda trafiğin akışını düzenlediklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, öğrencilerin okul çıkışlarında yolun karşısına güvenli bir şekilde geçebilmeleri için kendilerine yardımcı olduklarını söyledi.


Araç sürücülerinin okul çevrelerinde daha dikkatli olmaları gerektiğine de dikkat çeken Mustafa Tahir Acar, "Minik öğrencilerimizin güvenliği için araç kullanıcılarından özellikle okul çevrelerinden geçerken çok daha dikkatli ve yavaş olmalarını rica ediyoruz. Sürücüler araçlarını okul çevrelerindeki yaya geçitlerine, okul giriş kapılarına ve okul servisleri için ayrılan park alanlarına park yapmamaları gerekiyor. Geleceğimiz olan çocuklarımızın güvenliği için hepimize önemli görevler düşüyor" dedi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
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