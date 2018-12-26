Son Dakika Haberleri: Aliağa'da Zabıtalardan Fırın Denetimi

Aliağa'da Zabıtalardan Fırın Denetimi

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde zabıta müdürlüğü ekipleri, ekmek, pide ve unlu mamullerin hijyenik koşullarda üretildiğini kontrol etmek amacıyla fırın denetimlerini sürdürüyor.

Aliağa'da Zabıtalardan Fırın Denetimi, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde zabıta müdürlüğü ekipleri, ekmek, pide ve unlu mamullerin hijyenik koşullarda üretildiğini kontrol etmek amacıyla fırın denetimlerini sürdürüyor.

Belli aralıklarla ilçe genelindeki fırınlarda denetimler yapan Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinde; genel hijyen denetimi, temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı, çıkan ekmeklerin gramajlarının doğru olup olmadığı yönünde kontrollerde bulundu. Esnafların genel kurallara uyduğunu tespit eden ekipler, Aliağa halkının rahatlıkla ekmek ve diğer gıdaları tüketebileceğini belirtti.

Vatandaşların hijyenik gıdalar tüketmesinde yapılan denetimlerin önemli olduğuna dikkat çeken Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Kürşat Bahadır Turan, "Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz fırın denetimlerimizi yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Denetimler esnasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını da ifade eden Turan, Aliağa fırıncı esnafına hijyen ve gramaj konusunda gösterdikleri hassasiyetten ötürü teşekkür etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:48 Kaynak: İHA

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