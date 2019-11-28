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Aliağa'daki asansörlerin güvenliği TSE kontrolünde

6 saat önce

Aliağa Belediyesi, kent genelindeki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılması ve kullanıma uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile protokol yeniledi.

Aliağa'daki asansörlerin güvenliği TSE kontrolünde, System.String[]

Aliağa Belediyesi, kent genelindeki asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılması ve kullanıma uygunluğunun denetlenmesi amacıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile protokol yeniledi.


Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ege Bölge Koordinatörü Kürşat Yılmaz ve İzmir İthalat Müdürü Hakan Ozan, asansör muayene iş birliği protokolünün yenilenmesi kapsamında Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ı makamında ziyaret etti.


Ziyarette, asansörlerin güvenli bir şekilde kullanılması ve kullanıma uygunluğunun denetlenmesi amacıyla protokol imzalandı. İmzalanan protokolle birlikte TSE'nin, dört yıl boyunca Aliağa sınırları içerisindeki; hastane, okul, ibadethane, iş yeri, kamu kurumları ve konutlardaki asansörlerin kullanıma uygun olup olmadığını denetleyeceği öğrenildi.


Aliağa'da olası asansör kazalarının önüne geçmek istediklerini belirten Aliağa Belediyesi Asansör Birim Sorumlusu Orhan Bölek, yenilenen protokol gereğince Aliağa'daki asansör kontrollerinin TSE uzmanları tarafından yapılacağını söyledi. İnsan güvenliğini ön planda tuttuklarını belirten Bölek, "TSE'nin denetimleri sonrasında asansörlere yapıştırılan kırmızı etiket güvensiz, sarı etiket kusurlu, mavi etiket hafif kusurlu, yeşil etiket ise asansörün kullanıma uygunluğunu göstermektedir. Vatandaşlarımızın bu etiketleri dikkate alarak asansörlerin bakımlarını etiket üzerinde yazan süre içerisinde yapmaları olası asansör kazalarının önüne geçecektir" dedi. - İZMİR

Türk Standartları Enstitüsü, Aliağa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 05:23 Kaynak: İHA
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