Aliağa'daki gemi yangını
1 saat önce
İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'nda meydana gelen patlamada yanan geminin SOCAR'a ait olmadığı bildirildi.
İzmir
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:03 Kaynak: AA
'in Aliağa
ilçesindeki Petkim
Limanı'nda meydana gelen patlamada yanan geminin SOCAR'a ait olmadığı bildirildi.
SOCAR'dan yapılan açıklamada, dün gece üzücü bir olayın meydana geldiğine işaret edilerek, yanan geminin kuruma ait olduğu yönünde yanlış bilgilerin medyada yer aldığı kaydedildi.
Yanan geminin kuruma ait olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Bizim için çok üzücü olan bu olaydaki geminin, SOCAR ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.
İzmir'de bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı! 1 ölü, 15 yaralı
TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti
Dilenciden çıkan para şoke etti
JP Morgan: Türkiye'ye yatırımlar ve yabancı sermaye artacak