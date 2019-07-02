Son Dakika Haberleri: Aliağa'daki gemi yangını
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Aliağa'daki gemi yangını

1 saat önce

İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'nda meydana gelen patlamada yanan geminin SOCAR'a ait olmadığı bildirildi.

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İzmir'in Aliağa ilçesindeki Petkim Limanı'nda meydana gelen patlamada yanan geminin SOCAR'a ait olmadığı bildirildi.
SOCAR'dan yapılan açıklamada, dün gece üzücü bir olayın meydana geldiğine işaret edilerek, yanan geminin kuruma ait olduğu yönünde yanlış bilgilerin medyada yer aldığı kaydedildi.
Yanan geminin kuruma ait olmadığının vurgulandığı açıklamada, "Bizim için çok üzücü olan bu olaydaki geminin, SOCAR ile herhangi bir bağlantısı bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:03 Kaynak: AA
Aliağa, Petkim, İzmir, Güncel
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