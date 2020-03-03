Aliağa'daki iki bağımsız meclis üyesi MHP'ye geçti - Son Dakika
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Aliağa'daki iki bağımsız meclis üyesi MHP'ye geçti

9 dakika önce

Daha önce partilerinden istifa eden Aliağa Belediyesinin bağımsız meclis üyeleri Eda Kılıç ve Gülten Taşbaş, MHP'ye geçerken, meclis üyelerine törenle rozetleri takıldı.

Aliağa'daki iki bağımsız meclis üyesi MHP'ye geçti, System.String[]

Daha önce partilerinden istifa eden Aliağa Belediyesinin bağımsız meclis üyeleri Eda Kılıç ve Gülten Taşbaş, MHP'ye geçerken, meclis üyelerine törenle rozetleri takıldı.


31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde, Cumhur İttifakı kapsamında MHP listesinden Aliağa Belediye meclisine seçilen ve geçtiğimiz temmuz ayında AK Parti'den istifa eden Eda Kılınç ve geçtiğimiz şubat ayı İYİ Parti'den istifa eden Gülten Taşbaş, bağımsız olarak meclis üyeliklerini sürdürüyordu.


İki bağımsız meclis üyesi törenle MHP'ye geçti. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Aliağa ilçesine yapacağı projelere destek olmak için MHP'ye geçtiğini ifade eden iki meclis üyesine parti rozetini ise MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir taktı.


Yeni geçişlerle beraber toplam 25 meclis üyesinin bulunduğu Aliağa Belediye Meclisinde MHP'den 7, CHP'den 12, AK Parti'den 5, İYİ Parti'den ise 1 üye meclisteki oturumlara katılacak. - İZMİR

Eda Kılıç, Aliağa, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:05 Kaynak: İHA
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