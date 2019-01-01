Son Dakika Haberleri: Aliağa'daki Kalıp Fabrikasında Yangın

Aliağa'daki Kalıp Fabrikasında Yangın

59 dakika önce

- Aliağa'daki kalıp fabrikasında yangınİZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesindeki Bakırçay sanayi sitesindeki bir fabrikada çıkan yangın korkuttu.

- Aliağa'daki kalıp fabrikasında yangın

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesindeki Bakırçay sanayi sitesindeki bir fabrikada çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, yangın gece saatlerinde Samurlu Mahallesi Bakırçay Sanayi Sitesindeki demir çelik fabrikalarına kalıp üreten bir fabrikada çıktı. Plastik havuzun tutuşması sonucu bilinmeyen sebeple çıkan yangın korkuttu. Yangının çıkması sonucu çevredekiler hemen itfaiyeyi aradı. İzmir Büyükşehir Belediyesine ait dört itfaiye ekibi, yangına kısa sürede müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle maddi hasar meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 04:54 Kaynak: İHA

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