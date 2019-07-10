Son Dakika Haberleri: Aliağa'daki kazada 13 kişi yaralandı
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Aliağa'daki kazada 13 kişi yaralandı

24 dakika önce

İZMİR'in Aliağa ilçesinde servis midibüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı.

Aliağa'daki kazada 13 kişi yaralandı, System.String[]
Çanakkale, Aliağa, İzmir, Güncel
İZMİR'in Aliağa ilçesinde servis midibüsü ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Midibüsün üst geçidin ayağına çarptığı, hafriyat kamyonunun da kahvehaneye girdiği kazada, 2'si ağır, 13 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, İzmir- Çanakkale karayolunun, Aliağa'ya bağlı Şakran Mahallesi'ndeki Temaşalık mevkisinde meydana geldi. İzmir'den Çanakkale yönüne gittiği belirtilen 35 HM 523 plakalı servis midibüsüne, 58 TF 879 plakalı hafriyat kamyonu arkadan çarptı. Bir fabrikaya ait işçileri taşıyan servis midibüsü, sürüklenerek karşı şeride geçti, üst geçide çarparak durabildi. Şoförün kontrolünü kaybettiği hafriyat kamyonu ise bir kahvehaneye girdi. Kazada, kahvehanede bulunan 2 kişinin de aralarında bulunduğu 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 10:54 Kaynak: DHA
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