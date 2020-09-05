Aliağa'daki operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Aliağa ilçesinde operasyon düzenleyen KOM Grup Amirliği ekipleri, çeşitli markalara ait çok sayıda gümrük kaçağı içki ele geçirdi. İki operasyonda, 4 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre Aliağa KOM Grup Amirliği ekipleri, son 10 gün içerisinde gümrük kaçağı alkol ve tütün mamullerinin satışına yönelik çalışmalar yaptı. Ekipler, ilçe kamyon garajında gümrük kaçağı içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Bir araçta alkol satışının yapıldığının anlaşılması üzerine operasyon yapıldı. Baskında; yabancı menşeli 17 adet 1 litrelik viski, 5 adet 1 litrelik rakı ele geçirildi. M.Ç. isimli şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Öte yandan KOM Grup Amirliği ekipleri, bir başka operasyonda ise şüphe üzerinde yine bir aracı durdurarak aramalar yaptı. Yapılan aramalar neticesinde; toplamda 178 adet çeşitli tür ve markalarda gümrük kaçağı içkiler ele geçirdi. Araç sahibi E.Y. ve araç içerisinde bulunan E.İ. ve N.İ. isimli şahıslar hakkında ise yine işlem yapıldığı öğrenildi. - İZMİR