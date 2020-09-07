Aliağa'daki palmiyeler budanıyor - Son Dakika

Aliağa'daki palmiyeler budanıyor
Aliağa Belediyesi, kenti süsleyen palmiye ağaçlarının bakımlarını gerçekleştiriyor.
Aliağa Belediyesi, kenti süsleyen palmiye ağaçlarının bakımlarını gerçekleştiriyor.
Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, sonbaharın gelmesi ile birlikte kent merkezindeki palmiye ağaçlarında budama çalışmaları başlattı. Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem veren Aliağa Belediyesi, kentte bulunan palmiye ağaçlarının gelişimini kuvvetlendirmek ve sağlıklı yaşamalarını sağlamak amacıyla budama çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Aşıklar Yolu Caddesi ve Fırat Çakıroğlu Parkında yapılan budama işlemleri ile palmiye ağaçlarının daha estetik bir görünüme kavuşması sağlanıyor. Budama çalışmaları ile palmiyelerin uzayan kısımları ve ölü bölgeleri temizleniyor. Çalışmalarla palmiyeler kaba ve bakımsız görüntüsünden kurtularak daha estetik bir görünüme kavuşuyor. Ayrıca palmiye ağaçlarının güneş ışığından daha fazla yararlanmaları da sağlanıyor. Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün budama ve yeşillendirme çalışmaları kent genelinde ki cadde, sokak ve yeşil alanlarda devam edecek. - İZMİR
Son Dakika Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Son Dakika: Koronavirüs önlemleri kapsamında artık toplu taşımada ayakta yolcu olmayacak Son Dakika: Reina katliamı davasında Abdulkadir Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1368 yıl hapis cezası aldı Yeni Malatyaspor'dan ayrılan Gökhan Töre, Beşiktaş'a geri döndü Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, vatandaşları uyardı: Vakalar artıyor, 2 kat daha tedbirli olun Galatasaray, Fatih Terim'in onayıyla Kwadwo Asamoah için Inter ile görüşmelere başladı Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Fenerbahçe Garry Rodrigues yerine Dimitrios Limnios'u istiyor Son Dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 2023'te Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Galatasaray, Etebo'nun kiralanması için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi Güvenlik görevlisi, çalıştığı bankanın nakil aracından 4,5 milyon lirayı çalarak kayıplara karıştı Galatasaray, milli futbolcu Okay Yokuşlu ile anlaşma sağladı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama