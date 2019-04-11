Son Dakika Haberleri: Aliağa'dan Çanakkale Ziyareti 21 Nisan'a Ertelendi

Aliağa'dan Çanakkale Ziyareti 21 Nisan'a Ertelendi

1 saat önce

Aliağa Belediyesi tarafından 14 Nisan 2019 Pazar günü yapılacak olan "Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada" ziyareti hafta sonu Çanakkale genelinde beklenen şiddetli sağanak yağış nedeniyle 21 Nisan Pazar gününe ertelendi.

Aliağa'dan Çanakkale Ziyareti 21 Nisan'a Ertelendi, System.String[]
Aliağa Belediyesi tarafından 14 Nisan 2019 Pazar günü yapılacak olan "Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada" ziyareti hafta sonu Çanakkale genelinde beklenen şiddetli sağanak yağış nedeniyle 21 Nisan Pazar gününe ertelendi.

Aliağa Belediyesi tarafından organize edilen ve Aliağalılar tarafından yoğun ilgi gören "Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada" ziyaretlerinde dördüncü kafile yağmur engeline takıldı. Meteorolojiden yapılan uyarıya göre hafta sonu Çanakkale ve çevresinde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Vatandaşların güvenliği, sağlığı ve şehitlik ziyaretinin aksatılmaması düşünülerek ziyaretin bir hafta ertelenmesine karar verildi.

20 Nisan gecesi yola çıkılacak

Aliağa Belediyesi "Çanakkale Şehitliği ve Tarihi Yarımada" ziyaretleri kapsamında son bir ayda 8 bin Aliağalıyı Şanlı Türk Destanının yazıldığı topraklara götürdü. Meteorolojinin şiddetli sağanak yağış uyarısında bulunması ile 13 Nisan gecesi yola çıkması planlanan dördüncü kafile bir hafta ertelendi. Dördüncü kafile 20 Nisan Cumartesi gecesi Cumhuriyet Meydanı'ndan hareket edecek.

Tarihe yolculuk

Kontenjanları dolan ziyaretler kapsamında Aliağalılar kahramanlık öykülerinin yazıldığı topraklarda tarihe yakından tanıklık edecek. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek günübirlik ziyarette; Kilitbahir Kaleleri, Namazgah Tabyaları, Mecidiye Tabyaları, Mecidiye Şehitliği ve Seyit Onbaşının Görev Yaptığı Top ve Anıt, Gerçek Şehit Mezarlıklarının Olduğu Şahindere Şehitliği, Zığındere Hastane Şehitliği, Seddülbahir Ertuğrul Tabyaları, Ertuğrul Koyu ve Yahya Çavuş Şehitliği, Arıburnu Anzak Koyu, Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Bomba Sırtı Bölgesi, 57.Alay Şehitliği ve Kesikdere Şehitliği ziyaret edilecek. Kafile 21 Nisan Pazar gecesi Aliağa'ya dönüş yapacak. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 10:23 Kaynak: İHA
Aliağa, Çanakkale, Güncel
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