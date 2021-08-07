ALİAĞA'DAN YANGIN BÖLGESİNE BİR TIR DOLUSU DESTEK - Son Dakika

İZMİR'in Aliağa ilçesinde, orman yangını yaşanan bölgedeki evi yananlara ve söndürme ekiplerine gönderilmek üzere koliler dolusu temel ihtiyaç malzemesi toplandı. Toplanan yardımlar TIR'a yüklenip, Aliağa Kaymakamlığı ve Aliağa Belediyesi öncülüğünde, yangın bölgelerine gönderildi.

Aliağalılar, yangın bölgelerinde fedakarca mücadele eden söndürme ekipleri ile yangından etkilenen bölge halkının acil ihtiyaçları için harekete geçti. Vatandaşlar, acil ihtiyaç listesinde yer alan malzemelerin dışında birçok eşya ve ürünü de yangın bölgelerine gönderilmek üzere Aliağa Gençlik Merkezi'ne teslim etti. Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 'Milletin Ekibi' personeli tarafından kayıt altına alınan ve paketlenen ürünler, TIR'a yüklendi. TIR, toplanan yardımları yangın bölgelerine ulaştırmak üzere yola çıktı.