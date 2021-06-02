Üye Girişi
Aliağa Devlet Hastanesi'ne Ek Poliklinik Binası - Son Dakika

Aliağa Devlet Hastanesi'ne Ek Poliklinik Binası

02.06.2021 00:57
Aliağa Devlet Hastanesi'ne Ek Poliklinik Binası, System.String[]

Hastane Ek Poliklinik Binası'nın Temeli AtıldıBaşkan Serkan Acar, "Hastanemizin Fiziksel Koşullarını İyileştiriyoruz"Aliağa Belediyesi'nin ve Aliağa Kaymakamlığı'nın destekleri, hayırseverlerin katkılarıyla yapılmakta olan Aliağa Devlet Hastanesi Ek Poliklinik Binası'nın temeli atıldı.

Hastane Ek Poliklinik Binası'nın Temeli Atıldı

Başkan Serkan Acar, "Hastanemizin Fiziksel Koşullarını İyileştiriyoruz"

Aliağa Belediyesi'nin ve Aliağa Kaymakamlığı'nın destekleri, hayırseverlerin katkılarıyla yapılmakta olan Aliağa Devlet Hastanesi Ek Poliklinik Binası'nın temeli atıldı.

Şubat ayında yapımına başlanan ve içerisinde yanık ünitesi ile yoğun bakım servisinin de yer alacağı Acil Servis Ek Binası'nda çalışmalar sürerken bu kez Acil Servisi bahçesinde toplam 2 Bin metrekare alanda 5 kattan oluşacak ek poliklinik binasının temeli atıldı. Aliağa'nın artan poliklinik ihtiyacının karşılanması amacıyla yapımına başlanılan bina tamamlandıktan sonra içinde 40 oda bulunacak.

Ek poliklinik binasının temel atma programına; Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti Aliağa İlçe Başkanı Hamdi Erdem, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yalçın Koçyiğit, Aliağa İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özkan Orhun, Aliağa Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Saka, hayırsever iş insanı Zeynel Arslan, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları ve Aliağalı iş insanları katıldı.

ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANI SERKAN ACAR: "ALİAĞA DEVLET HASTANESİ B SINIFINA YÜKSELECEK"

Aliağa Devlet Hastanesi'nin mevcut koşullarının iyileştirmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Sağlık Bakanlığımızın Aliağamızda büyük bir hastane projesi hali hazırda devam ediyor. Ancak mevcut hastanemizin fiziksel koşullarını daha iyi hale getirmek için bir araya geldik. İlk etapta bir acil servis, yoğun bakım, yanık ünitesi ve tedavi alanları oluşturmak için ek bina çalışmalarına başlamıştık. Temelini attığımız bina da bir poliklinik binası olacak ve içinde 40 oda bulunacak. Aliağalı hayırsever iş insanı Zeynel Arslan binanın yapımını üstlenecek. Binanın yapımını yaklaşık 4 ayda tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışma tamamlandığında hastanemiz yatak sayısı, doktor sayısı ve imkanlar açısından B Sınıfına yükselecek. Binanın yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

ALİAĞA KAYMAKAMI ÖMER KARAMAN: "PANDEMİ DÖNEMİNDE ATILAN BU ADIM ALİAĞA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Aliağa'da sağlık standartlarını yükseltmeyi hedeflediklerini ifade eden Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, "Aliağamızın sağlık alanında daha iyi bir konuma gelmesi için, birlik ve beraberlik içinde, üst yönetim olarak büyük bir özveriyle omuzladık. Aliağa'daki sağlık standartlarını çok daha iyi bir noktaya getirmek adına iyi bir birliktelik sergiledik. Yeni devlet hastanemizin yapılmasıyla ilgili konuyu da il başkanlarımız yakından takip ediyor. Pandemi döneminde atılan bu adım Aliağa için çok önemli bir rahatlama sağlayacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum"

Aliağa Devlet Hastanesi'ne Ek Poliklinik Binası

Aliağa Devlet Hastanesi, Serkan Acar, Poliklinik, Aliağa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aliağa Devlet Hastanesi'ne Ek Poliklinik Binası - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'dan final bölümü öncesi duygulandıran tanıtım Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'dan final bölümü öncesi duygulandıran tanıtım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmur Kampı'na operasyon sinyali: BM temizlemezse biz temizleriz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mahmur Kampı'na operasyon sinyali: BM temizlemezse biz temizleriz Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz arama çalışmalarıyla ilgili müjdeyi verdi: Cuma günü Zonguldak'ta açıklayacağız YPG/PKK'nın Münbiç'teki göstericilere açtığı ateşte iki günde en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı YPG/PKK'nın Münbiç'teki göstericilere açtığı ateşte iki günde en az 8 sivil öldü, 27 sivil yaralandı A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı A Milli Takım'da 4 futbolcu EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu Babasının zincirle bağladığı 6 yaşındaki çocuk, günlerce aç kaldıktan sonra hızlı yemek yerken boğuldu İstanbul'da uzun namlulu silahla kafeyi taradılar: 1 ölü, 2 yaralı İstanbul'da uzun namlulu silahla kafeyi taradılar: 1 ölü, 2 yaralı Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti Genç kadın, kendisine tecavüz girişiminde bulunan patronunun cinsel organını kesti

Son Dakika Haberleri
17:59 Ali Koç tarihi bir karar aldı: Fenerbahçe formasındaki tüm yıldızları söküp atacak
17:42 Ali Koç şampiyonluk fırsatını kaçıran futbolcularla ilgili konuştu: Kafaya taktım, gidecekler
17:40 Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti
17:39 Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sinovac'ın acil kullanımına onay verdi
17:18 Adalet Bakanı Gül, yargıyı eleştiren Bakan Soylu'ya üstü kapalı cevap verdi
17:17 İslam Memiş'ten dikkat çeken yorum: Altın Haziranda 560 lirayı görebilir
17:11 Pelin Öztekin'in yaptığı paylaşım sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü
17:00 Ali Koç yeni teknik adam hakkında net konuştu: Portekiz ve Almanya ekolü ağır basıyor
16:42 Ali Koç'tan taraftara müjde! Canlı yayında, transfer yapılacak bölgeleri işaret etti
16:33 Tuğba Ekinci, "Geçinemiyoruz" diyen ünlüler için Recep Tayyip Erdoğan'dan özür diledi
Fenerbahçe'de seçim öncesi büyük sürpriz! Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek Fenerbahçe'de seçim öncesi büyük sürpriz! Aziz Yıldırım basın toplantısı düzenleyecek         
00:43
Giresunspor, Nabil Dirar için harekete geçti Giresunspor, Nabil Dirar için harekete geçti         
00:21
Magazin basınından köşe bucak kaçan Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi Magazin basınından köşe bucak kaçan Sibel Can yıllar sonra bikinili görüntülendi         
23:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona mücadelesinde işi çok sıkı tutuyor: 3. doz aşımı oldum, 2160'ı yakaladım Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona mücadelesinde işi çok sıkı tutuyor: 3. doz aşımı oldum, 2160'ı yakaladım         
23:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 'artık bıktık' diyerek Biden'a isyan etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında 'artık bıktık' diyerek Biden'a isyan etti         
22:42
Tehdit büyüyor! Irak'ta kara mantardan ilk ölüm gerçekleşti Tehdit büyüyor! Irak'ta kara mantardan ilk ölüm gerçekleşti         
22:30
Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi TBMM Başkanı Şentop'a soruldu: Soylu'ya yazılı ve sözlü ilettik, açıklamasını istedik Sedat Peker'den ayda 10 bin dolar alan siyasetçi TBMM Başkanı Şentop'a soruldu: Soylu'ya yazılı ve sözlü ilettik, açıklamasını istedik         
21:27
Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi'nden Cumhur İttifakı'na yeni anayasa için destek         
19:09
Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti Türkiye'nin ünlü markası Bernardo resmen iflas etti         
17:40
Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı Baskın yapan polisler hayrete düştü! Evden balyalar halinde 7 milyon 660 bin dolar çıktı         
16:35
Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu Hız sınırını aşan avukatın cezası, mahkemeye sunduğu "Duruşma vardı" nedeniyle iptal oldu         
15:33
İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar İki arkadaşıyla beraber yengesine tecavüz eden ünlü jokey Uğur Polat'ın itirazını Yargıtay reddetti! 15 yıl yatacaklar         
15:00
Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi Aslı Börek'in Eksim Holding'e satışına Rekabet Kurumu onay verdi         
12:37
Marketteki tartışmada önce Marketteki tartışmada önce "Karını da seni de alırım" dedi, sonra 3 jandarmayı yaraladı         
12:09
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı         
09:37
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 01:13:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa Devlet Hastanesi'ne Ek Poliklinik Binası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement