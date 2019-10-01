Aliağa emniyeti, 9 aylık dikkat çeken raporu açıkladı

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, 2019 yılının 9 aylık raporunu basın mensuplarıyla paylaşarak, "Olay sayısında yüzde 32.22'lik azalma olduğu görülüyor. 2019 yılında yaralamalı kazalarda yüzde 17'lik bir azalma görüldü. Alkollü sürücülerin karıştığı kaza durumunda ise 2018 yılı 9 aylık raporunda alkollü araç kullanımı sayısı 577 iken, 2019 yılı 9 aylık raporunda 330'a düştü" dedi.



Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, polis lokalinde ilçedeki muhtarlar ve basın mensuplarıyla buluştu. Toplantıda Emniyet Müdürü Uğurtaş ve İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Nevzat Pınar, muhtarların mahalleleri ile ilgili sorunlarını dinleyip gerekli notları aldı. Uğurtaş ayrıca, 2019 yılının ilk 9 ayına ait asayiş olayları, idari yönden ve trafik yönünden yapılan işlemleri, personel durumunu, yeni birimleri ve yeni hizmet alanlarının kuruluşları hakkında bilgiler paylaştı.



"Olay sayısında yüzde 32.22'lik azalma var"



İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, 2018 yılının 9 aylık olay sayısı ile 2019 yılının 9 aylık olay sayısını karşılaştırarak sunumuna başladı. 2018 yılının ilk 9 ayındaki olay sayısı 3 bin 138 iken, 2019 yılının 9 aylık olay sayısının 2 bin 127 olduğunu vurgulayan Uğurtaş, "Bu rakamlar oranlandığında, olay sayısında yüzde 32.22'lik azalma olduğu görülüyor. Evden hırsızlık 2019 yılında yüzde 20,83 oranında, iş yeri ve resmi kurumlardan hırsızlık yüzde 2,08 oranında, kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak veya bulundurmak suçunda yüzde 72, ruhsatsız silah, bıçak veya mermi bulundurma, satın alma veya taşıma suçunda yüzde beşlik bir azalma olduğu görüldü" şeklinde konuştu.



Ölümlü kaza sayısında yüzde 40 azalma



Uğurtaş, trafik verileriyle ilgili sunumunda da, "Kaza durumu, 2018 yılı 9 aylık raporunda yaralamalı kaza durumu 155 iken 2019 yılında 128 olarak kayıtlara geçti. 2019 yılında yaralamalı kazalarda yüzde 17'lik bir azalma görüldü. Yaralı sayısı 2018 yılı 9 ayılık raporda 215 iken, 2019 yılı ilk 9 ayında 167'ye düştü. Yaralı sayısı da 2019 yılında yüzde 22 azaldı. Ölümlü kaza sayısı 2018 yılında 5 iken 2019 yılında 3'e düştü. Ölümlü kaza sayısı 2019 yılında yüzde 40 oranında azaldı. Maddi hasarlı kaza sayısı 2018 yılı 9 aylık raporunda 351 iken 2019 yılı ilk 9 ayında 286 oldu. Maddi hasarlı kaza sayısında da 2019 yılından yüzde 19 azalma oldu" ifadelerini kullandı.



Alkollü araç kullanımı yüzde 43 azaldı



Konuşmasına alkollü sürücülerin karıştığı kazalardan bahsederek devam eden Uğurtaş, "Alkollü sürücülerin karıştığı kaza durumunda ise 2018 yılı 9 aylık raporunda alkollü araç kullanımı sayısı 577 iken, 2019 yılı 9 aylık raporunda 330'a düştü. Alkollü araç kullanım sayısı oranı ise 2019 yılında yüzde 43 oranında azalma oldu" diye aktardı.



8 adet araç, iki adet motosiklet alındı



Toplantıda konuşulan bir diğer konu ise trafik cezaları oldu. Sürücülere yazılan trafik cezalarının, 2018 yılı 9 ayında 3 bin 876 olduğu ifade edilirken, bu sayının 2019 yılı 9 ayında 3 bin 648'e düştüğü vurgulandı. Öte yandan, sürücülerin yüzüne yazılan trafik cezalarında 2019 yılında yüzde 6 oranında azalma görüldü.



Dumansız araç kullanımına da değinen Yasin Uğurtaş, araçlarında sigara içen sürücülere 153 lira ceza kesildiğini vurguladı. - İZMİR