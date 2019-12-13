Aliağa Esnaf Sarayı yükseliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliağa Esnaf Sarayı yükseliyor - Son Dakika

Aliağa Esnaf Sarayı yükseliyor

6 saat önce

İzmir'de, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odasının yapımını birlikte üstlendikleri Aliağa Esnaf Sarayı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Aliağa Esnaf Sarayı yükseliyor, System.String[]

İzmir'de, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odasının yapımını birlikte üstlendikleri Aliağa Esnaf Sarayı için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.


Aliağa ilçesi Fevzi Paşa Caddesi'nde yükselmeye başlayan Aliağa Esnaf Sarayı için 24 Ekim 2019 tarihinde protokol imzalanmış, hemen ardından temel atma töreni düzenlenmişti.


Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odasının yapımını birlikte üstlendikleri bina 5 kat olarak planlanırken, inşatta çalışmalarda sürüyor. Toplam kullanım alanı yaklaşık 550 metrekareden oluşacak olan binada üçüncü tabyayı atacaklarını belirten Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, desteklerinden dolayı Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür etti.


Kaba inşaatın üç aya kadar tamamlanacağının altını da çizen Başkan Berk, "Kaba inşaatın ardından iç teşrifatını da hızla tamamlayacağız ve yakın zamanda yeni ortak binamızda üyelerimize hizmet vermeye başlayacağız" dedi. - İZMİR

Aliağa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:07 Kaynak: İHA
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