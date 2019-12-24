Aliağa esnafına 1 yılda 24 milyon TL kredi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aliağa esnafına 1 yılda 24 milyon TL kredi - Son Dakika Ekonomi

Aliağa esnafına 1 yılda 24 milyon TL kredi

6 saat önce

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adal Altay, 2019 yılında Aliağa esnafına 24 milyon lira kredi verdiklerini söyledi.

Aliağa esnafına 1 yılda 24 milyon TL kredi, System.String[]

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adal Altay, 2019 yılında Aliağa esnafına 24 milyon lira kredi verdiklerini söyledi. Altay ayrıca, Aliağa esnafı üzerinde toplam 71 milyon liralık kredinin bulunduğunu da belirtti.


Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adal Altay, bugüne kadarki en fazla krediyi 2019 yılında verdiklerini ifade etti. 2019 yılında Aliağa esnafına 24 milyon lira kredi verdiklerini aktaran Altay, "Kooperatif olarak binin üzerinde esnafa kredi sağlıyoruz. Kredi limitimiz kişi başı 200 bin lira. Beş yıl vade ile verdiğimiz bu kredinin ödemeleri üç aydan üç aya yapılıyor. Vadesi gelen ödemeleri üç ay daha bekliyoruz" dedi.


Kredi faizlerinin yüzde 6 olduğunun altını çizen Altay, gecikme faizlerinin ise yüzde 24'lerden yüzde 20'lere gerilediğini söyledi. Altay, şöyle devam etti:


"Kooperatif olarak 5 bin liraya kadar tek kefil, 15 bin liraya kadar iki kefil, 15 bin lira üzerinde kredi kullanmak isteyen esnafımıza ipotek şartı koyuyoruz. Günü geçen krediler için yıllık yüzde 20 faiz uygulanıyor. Vadesi gelen ödemeleri üç ay daha bekliyoruz. Aliağa'da her sektörden esnaf kredi kullanabilir. Aliağa'yı İzmir ile kıyaslayabiliriz. İzmir'de şu anda 51 tane kooperatif faaliyet gösteriyor. İzmir'de en fazla krediyi merkez birlik kooperatifi sağlıyor. Hem verilen kredi miktarı hem de ödeme gücü yönünden Aliağa'nın durumunun iyi düzeyde olduğunu söyleyebiliriz." - İZMİR

Aliağa, Altay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu
İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı Mahkeme kararı olmadan ad ve soyad değişimi süresi uzatıldı İBB, Esenler Otogarı'nın işletmesini ihale edecek

Son Dakika Haberleri
21:34 Değerli konut vergisi erteleniyor - Son Dakika Ekonomi
21:23 Halı satıcılığından CEO'luğa! Oya Zingal başarı hikayesini anlattı - Son Dakika Ekonomi
20:40 Avrupa borsaları yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi
20:32 KTO Başkanı Ömer Gülsoy: "2020 her haliyle 2019'dan daha iyi olacak" - Son Dakika Ekonomi
19:44 Başkan Çınar: "Şubeler arasında ticaretin arttırılması için çalışıyoruz" - Son Dakika Ekonomi
19:27 İbrahim Kalın'a Erdoğan'ın "Asgari ücrette jestimizi yaparız" sözleri soruldu - Son Dakika Ekonomi
18:54 İbrahim Kalın, Değerli Konut Vergisi'nin 1 yıl ertelenebileceğini açıkladı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:00:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa esnafına 1 yılda 24 milyon TL kredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]