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Aliağa FK'da alt yapı seçmeleri tamamlandı

1 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK'da alt yapı seçmeleri tamamlandı.

Aliağa FK'da alt yapı seçmeleri tamamlandı, System.String[]

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nde mücadele edecek olan Aliağaspor FK'da alt yapı seçmeleri tamamlandı.


Aliağaspor FK'nın 'Gençlik Geliştirme Programı' çerçevesinde, geleceğin futbol yıldızlarını belirlemek ve alt yapıyı güçlendirmek adına yaptığı alt yapı seçmeleri sona erdi. Aliağa Belediyesi Değirmendere Futbol Tesislerinde gerçekleştirilen alt yapı seçmelerine, 2006-2007-2008 ve 2009 doğumlu sporcular katıldı.


İki gün süren seçmelerde, birbirinden yetenekli sporcular alt yapıya seçilebilmek için kıyasıya bir mücadele sergiledi. Geleceğin yıldızları yarım sahada oynanan karşılaşmalarda tüm hünerlerini sergiledi. Seçmelerde başarılı olan sporcular ise Aliağaspor FK alt yapısına dahil edildi. - İZMİR

Aliağa Belediyesi, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:14 Kaynak: İHA
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