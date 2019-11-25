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Aliağa FK rahat kazandı

6 saat önce

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 10. haftasında, Manisa Sanayi Spor'u sahasında konuk eden Aliağaspor FK, rakibin 4-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.

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Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 10. haftasında, Manisa Sanayi Spor'u sahasında konuk eden Aliağaspor FK, rakibin 4-0 yendi ve puanını 18'e çıkardı.


Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'nin 10. haftasında Aliağaspor FK., Manisa Sanayi Spor'u konuk etti. Seyircisiz oynanan karşılaşmada Aliağaspor rahat bir galibiyet aldı. Sarı siyahlılar, rakibini 20 ve 83.dakikalarda Enes Yıldırım ile 27 ve 59. dakikalarda Necati Önal'ın golleriyle 4-0 yendi. İki haftadan sonra galibiyetle tanışan Aliağaspor FK, bu galibiyetle puanını 18'e çıkartarak 6. sırada yer aldı. - İZMİR

Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:07 Kaynak: İHA
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