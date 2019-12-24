Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlamaları başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlamaları başladı - Son Dakika

Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlamaları başladı

6 saat önce

Hizmete açıldığı günden bugüne 7'den 77'ye tüm Aliağalıların buluşma adresi olan Aliağa Gençlik Merkezi, yeni yılı kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle dolu etkinliklerle karşılıyor.

Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlamaları başladı, System.String[]

Hizmete açıldığı günden bugüne 7'den 77'ye tüm Aliağalıların buluşma adresi olan Aliağa Gençlik Merkezi, yeni yılı kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle dolu etkinliklerle karşılıyor.


Etkinliklerin birinci gününde Aliağa Gençlik Merkezinin fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlikler vatandaşlardan ilgi gördü. Aliağa'da faaliyet gösteren derneklerin açtıkları sergilerle el emeği göz nuru eserler görücüye çıkarken aynı anda organize edilen sanatsal etkinlikler de beğeniyle izlendi. Şair, seslendirmen ve program sunucusu Yunus Yeşilöz'ün seslendirdiği şiirler izleyenlerden sık sık alkış alırken Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) resim kursiyerlerinin şövalye üzerinde yaptığı resimler de etkinliklere renk kattı. Yeni yıl etkinliklerinin parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten ASEV Resim Kurs Eğitmeni Tolga Tunç, "Yeni binamızda yılbaşı etkinlikleri ilk defa yapılıyor. Kursumuza yeni katılan öğrencilerimizle birlikte etkinliklere katılım gösterdik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız resim konusunda acemi olsalar da ileri de başarılı olacaklarına inanıyorum" dedi.


Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlama programı şu etkinliklerle devam edecek;


24 Aralık Salı


15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


19.00 – 20.00 Gitar Solo Konser


20.00 – 21.00 Ney Dinletisi


25 Aralık Çarşamba


15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


18.00 Satranç Turnuvası


19.00 – 21.00 Halk Müziği Konseri


26 Aralık Perşembe


15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


19.00 – 20.00 Latin Dansları (Minikler, Yetişkinler)


20.00 – 21.00 Keman – Gitar Enstrümantal Müzik Dinletisi


27 Aralık Cuma


15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


19.00 – 21.00 Karaoke Gecesi


28 Aralık Cumartesi


15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği


18.00 – 18.30 Piyano (Mini Konser)


19.00 – 21.00 Spor Salonu Etkinlikleri (Bench Press Yarışması – Halat Çekme Yarışması – Plank Yarışması – Zumba) - İZMİR

Aralık, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı
60 liralık kuponla altılı ganyanda 1,6 Milyon TL kazandı Rusya karıştı! 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonuna bomba ihbarı Bursa'da suya yüzde 15 zam geldi

Son Dakika Haberleri
22:50 Marmara Denizi'nden 3.2 büyüklüğünde deprem oldu - Son Dakika
22:49 DHA YURT BÜLTENİ-24 - Son Dakika
22:45 Mahsur kalan ambulansın imdadına iş makinesi yetişti - Son Dakika
22:45 Samandağ'da aşırı yağış sonrası yol çöktü - Son Dakika
22:44 Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa: "Hiçbir zaman beyaz bayrağı kaldırmayacağız" - Son Dakika
21:45 Duygulandıran görüntü! Domuzların saldırısında ölen dişisinin başından ayrılmadı - Son Dakika
20:49 Durumdan vazife çıkarıp köprüden suya atlayan garsonun haklı mutluluğu! 23 yaşındaki kızı kurtardı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 22:53:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlamaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]