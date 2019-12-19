Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıla özel kutlama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıla özel kutlama - Son Dakika

Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıla özel kutlama

6 saat önce

Aliağa Gençlik Merkezi, 2020 yılını spor, kültür ve sanat dolu eğlenceli etkinliklerle karşılayacak.

Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıla özel kutlama, System.String[]

Aliağa Gençlik Merkezi, 2020 yılını spor, kültür ve sanat dolu eğlenceli etkinliklerle karşılayacak.


10 bin 522 metrekare kapalı alanda; sporu, kültürü ve sanatı tek çatı altında toplayarak Aliağalıların sosyal hayatına renk katan Aliağa Gençlik Merkezi, yeni yıla girerken birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.


Bu kapsamda merkezde, 23-28 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek çocuklar için masal okuma etkinlikleri, şiir dinletisi, resim etkinliği, konserler, dans gösterileri, karaoke gecesi ve spor yarışmaları keyifli dakikalar yaşatacak. - İZMİR

Aliağa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 05:27 Kaynak: İHA
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