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Aliağa Gençlik Merkezinde yüzme kursları başlıyor

44 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediye tarafından projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezindeki yüzme kurslarının başladığı belirtildi.

Aliağa Gençlik Merkezinde yüzme kursları başlıyor, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde, belediye tarafından projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezindeki yüzme kurslarının başladığı belirtildi.

Spordan sanata birçok branşta Aliağalıların sosyal hayatına renk katacak olan Aliağa Gençlik Merkezi'nde yüzme kursları için start veriliyor. 5-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik verilecek yaz dönemi kursları için Aliağa Gençlik Merkezindeki kayıtların, 5 Temmuz 2019 Cuma günü saat 09.30'da başlayacağı, kurs kayıtlarının kontenjanlar ile sınırlı olacağı bildirildi.

Kurslar, 25 metre uzunluğa, 12 buçuk metre genişliğe ve 2 metre derinliğe sahip yarı olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilecek. Kursların ilk aşamasında çocuklara; suyun üzerinde kalma, suda nefes alma, ayak vuruşu gibi yüzmenin temel eğitimleri aktarıldıktan sonra başarılı olanlara yüzmenin farklı teknikleri de öğretilecek.

Profesyonel eğitmenler tarafından verilecek kurslarda çocuklar, hem yüzme öğrenecek hem de tatillerini spor yaparak değerlendirecek. Yaz dönemi kursları ise eylül ayında son bulacak. Kurslara katılmak isteyenlerin iki adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ikametgah adresi ile birlikte Aliağa Gençlik Merkezi'ne başvurularını şahsen yapabileceği de açıklandı. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 03:38 Kaynak: İHA
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