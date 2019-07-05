Son Dakika Haberleri: Aliağa Gençlik Merkezindeki yüzme kurslarına yoğun ilgi
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Aliağa Gençlik Merkezindeki yüzme kurslarına yoğun ilgi

1 saat önce

Aliağa Gençlik Merkezinde, 5-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek olan yaz dönemi yüzme kurs kayıtları yoğun ilgi gördü.

Aliağa Gençlik Merkezindeki yüzme kurslarına yoğun ilgi, System.String[]
Aliağa Gençlik Merkezinde, 5-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik düzenlenecek olan yaz dönemi yüzme kurs kayıtları yoğun ilgi gördü.

Aliağa Gençlik Merkezindeki kurslara kayıt yaptırmak isteyen yüzlerce vatandaş, Aliağa Gençlik Merkezine akın etti. Kayıt yaptırmak için kapıda uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, sınırlı sayıdaki kontenjanları kısa bir sürede doldurdu.

Aliağa Gençlik Merkezindeki kurslar, 25 metre uzunluğa, 12 buçuk metre genişliğe ve 2 buçuk metre derinliğe sahip yarı olimpik kapalı yüzme havuzunda gerçekleştirilecek. Profesyonel eğitmenler tarafından verilecek kurslarda, çocuklar hem yüzme öğrenecek hem de tatillerini spor yaparak değerlendirecek. Yaz dönemine ait kurslar eylül ayında son bulacak.

Kursların ilk aşamasında çocuklara; suyun üzerinde kalma, suda nefes alma, ayak vuruşu gibi yüzmenin temel eğitimleri aktarıldıktan sonra başarılı olanlara yüzmenin farklı teknikleri de öğretilecek. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:04 Kaynak: İHA
Aliağa, Güncel
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