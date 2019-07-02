Aliağa için ulaşım master planı isteniyor

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki liman ile bağlantı yollarında nitelik ve nicelik sorunu yaşadıklarını belirten Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, ulaşımda 40 yıl önce yapılan planlamaların yenilenmediğini söyledi. Aliağa'nın yerinde durmadığını, sürekli büyüdüğünü kaydeden Ertürk, dev sanayi bölgesi için acil olarak ulaşım master planına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Türkiye genelindeki demir çelik imalatının yaklaşık 3'te 1'inin yapıldığı, ülkedeki gemi söküm tesislerinin bulunduğu, termik santral ve rüzgar enerjisi santralleri yer alan, 60 milyon ton elleçleme kapasitesi olan liman kenti Aliağa'da, ulaşımda 40 yıl önce yapılan planlama kullanılıyor. Mevcut ulaşım aksının Aliağa'ya yetmediğini savunan ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ertürk, "Aliağa'nın büyümesinin önündeki engelleri kaldırın. Kapasitemizi 4- 5 kat artırabilmek için ulaşım altyapısına ihtiyacımız var" diye konuştu.'PLANLAMA YOK'Aliağa'da 1960'ların sonuna doğru sanayi planlamasına girildiğini ve 1980'den itibaren iyice yapılandırıldığını kaydeden Ömer Ertürk, limanların devreye girmesinin ardından planların revize edilmediğini söyledi. 1970'lerde planlanan şehrin 2019'da aynı planla yönetilemeyeceğini savunan Ertürk, "İlçemizde kapasite artışı var. Yeni konteyner sahaları oluşturuluyor. Yeni sanayi tesislerine izin veriliyor ama planlaması yok. Aliağa mevcudunun 4- 5 katı kadar kapasitesini artırabilir; ama planlamalar 40 yıl önce yapılmış. Tek bir yoldan geçip stoklama yapmak zorundasınız. Normal otomobilin geçtiği kavşaktan 15 metre boyundaki TIR'ları stok alanına göndermeye çalışırsanız, 2 TIR'ın arka arkaya denk gelmesi durumunda yeşil ışık yansa da trafik akmaz. Bu durum araçların yükleme alanlarına geç gitmesine ve maliyetlerin artmasına neden oluyor" dedi.TRANSFERDE DEMİR YOLU YETERSİZLİĞİEge Bölgesi ihracatının yarısının karşılandığı ilçe olarak limanlar arasında tek bağlantı yoluna sahip olduklarını dile getiren ALTO Yönetim Kurulu Başkanı Ertürk, şunları söyledi:"2019 yılında 60 milyon ton elleçleme varken, 5 yıl içinde elleçleme miktarı en az 100 milyon tona çıkacak. Taşımacılık yapılan yollardaki yoğunluk bazı günler saat 06.00'dan 20.00'ye kadar sürüyor. 3 kilometrelik yolu 45 dakikada gittiğimiz zamanlar oluyor. İZBAN'ın Bergama'ya uzaması nedeniyle şu anki projeye göre Tüpraş kavşağı kapanacak. Oysa ki petrol dağıtım firmalarının yanı sıra tüm sanayi kuruluşlarımız ve limanlarımızın yeni hizmet alanlarıyla birlikte ulaşım akslarına çok ihtiyacı var. Verimliliği artırmamız için bu lazım. Maliyetleri düşürmede ulaşımın büyük önemi var. Demir çelik firmalarının hammaddelerinin demir yolu üzerinden transfer etmesi gerekir. Maalesef bu plan gerçekleşmediği için demir yolumuz sadece birkaç konteyner için çalışıyor. Günlük 20- 25 bin ton transferden söz ediyorum. Bu binlerce araç demek. Aliağa'nın gelişmesi için acil olarak master plan gerekli. Çözüm için ilgili yerlere sorunlarımız iletildi ama henüz bir planlama yok. Başlanacağı konusunda öngörülerimiz var. Ama hala net bir şey yok."

- İzmir