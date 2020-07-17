Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünde devir teslim töreni - Son Dakika

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü ve Aliağa Deniz Limanı Şube Müdürü olarak atanan Mehmet Balıkçıoğlu, devir teslim töreninin ardından ilçede görevine başladı.



Aliağa İlçe Emniyet Müdürü iken İzmir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Şehir içi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atanan Yasin Uğurtaş, görevini yeni atanan Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu'na devretti.



Aliağa İlçe Emniyet Müdürü ve Aliağa Deniz Limanı Şube Müdürü olarak atanan Balıkçıoğlu, Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen devir teslim töreniyle göreve başladı.



2.5 yıl yürüttüğü Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevi sırasında Aliağa halkından ve çalışma arkadaşları olan personellerinden memnun olduğunu aktaran Uğurtaş, görevinde kendisine yardımcı olanlara teşekkür etti. Yeni Emniyet Müdürü Balıkçıoğlu ise hedefinin başarılı çalışma çıtasını daha yükseklere çıkarmak olacağını belirtti.



Uğurtaş ve Balıkçıoğlu, daha sonra birbirlerine çiçek ve hediyeler takdim edip yeni görevlerinde başarılar diledi. - İZMİR