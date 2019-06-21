Son Dakika Haberleri: Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden başarılı çocuklara ödül
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Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden başarılı çocuklara ödül

25 dakika önce

İzmir'in Aliağa ilçesinde, emniyet müdürlüğünde görev yapan personelin okullarında dereceye giren başarılı çocukları ödüllendirildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden başarılı çocuklara ödül, System.String[]
İzmir'in Aliağa ilçesinde, emniyet müdürlüğünde görev yapan personelin okullarında dereceye giren başarılı çocukları ödüllendirildi.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, görevli personelinin; ilkokul ve ortaokullarda okuyup dereceye giren çocuklarını unutmadı. Dereceye giren çeşitli okullardaki personelin çocuklarına Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş tarafından tablet hediye edildi.

Uğurtaş, makamında yapılan ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Özveri ile görev yapan teşkilat mensuplarının çocuklarının başarılarını gördükçe daha büyük bir gurur duyuyorum" dedi. - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:01 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, İzmir, Aliağa, Güncel
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