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Aliağa Kapalı Pazarı Cumartesi Günü Kurulacak - Son Dakika

Aliağa Kapalı Pazarı Cumartesi Günü Kurulacak

04.06.2021 15:21
Aliağa Kapalı Pazarı Cumartesi Günü Kurulacak, System.String[]

Tam kapanma sürecinde ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından ötürü Cuma gününe alınan Atatürk Mahallesi'ndeki Aliağa Kapalı Pazarı, Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla beraber artık olağan günü olan Cumartesi günleri kurulacak.

Tam kapanma sürecinde ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından ötürü Cuma gününe alınan Atatürk Mahallesi'ndeki Aliağa Kapalı Pazarı, Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla beraber artık olağan günü olan Cumartesi günleri kurulacak.

İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesi kapsamında hafta sonları sadece pazar günleri sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla Aliağa Cumartesi Pazarı tekrar olağan gününe alındı. Aliağa Kapalı Pazarı, 5 Haziran 2021 Cumartesi günü Aliağalılara hizmet verecek.

ALİAĞA ZABITASI DENETİMLERDE BULUNACAK

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, pazar yerlerinde gün boyu kovid-19 denetimlerini sürdürecek. Hem vatandaşa hem de esnafa maske ve sosyal mesafe kuralları anonslarla hatırlatılacak. Pazarcı esnafı pazar alanına HES kodu sorgulamasının ardından alınacak. Pazar tezgahları arasında 3 metre mesafe kuralı uygulanacak. Maskesiz girişlere izin verilmeyecek. Pazar yeri girişlerinde Aliağa Belediyesi El Dezenfektan Üniteleri de her zamanki gibi hazır bulundurulacak.

Aliağa Kapalı Pazarı Cumartesi Günü Kurulacak

İçişleri Bakanlığı, Aliağa Belediyesi, Cumartesi, Cuma, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Aliağa Kapalı Pazarı Cumartesi Günü Kurulacak - Son Dakika


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