Son Dakika Haberleri: Aliağa Kaymakamı Erhan Günay: "(Aliağa'daki gemi yangını) SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli...
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Aliağa Kaymakamı Erhan Günay: "(Aliağa'daki gemi yangını) SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli...

1 saat önce

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay: "(Aliağa'daki gemi yangını) SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi.

Aliağa Kaymakamı Erhan Günay:
Aliağa Kaymakamı Erhan Günay: "(Aliağa'daki gemi yangını) SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı."
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:43 Kaynak: AA
Aliağa, Petkim, Güncel
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