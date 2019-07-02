Aliağa Kaymakamı Erhan Günay: "(Aliağa'daki gemi yangını) SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli...
1 saat önce
Aliağa Kaymakamı Erhan Günay: "(Aliağa'daki gemi yangını) SOCAR'a ait Petkim Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi.
Aliağa
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:43 Kaynak: AA
Kaymakamı Erhan Günay: "(Aliağa'daki gemi yangını) SOCAR'a ait Petkim
Limanı'nda demirli gemide patlama nedeniyle yangın meydana geldi. Yaralanan 15 İtalyan ve 1 Romanya
vatandaşı hastaneye kaldırıldı. Karadan ve denizden müdahale edilen yangın kontrol altına alındı."
Ekrem İmamoğlu FSM'deki çalışma için çözümü açıkladı
Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'ni açıkladı!
İzmir'de bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı! 1 ölü, 15 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin gazetesine yazdı: Bu yüzyılda bunu başaracağız