Muhtarların şüpheli kişi ve durumları ilgili kurumlara bildirmesinin önemine dikkati çeken Karaman, tüm vatandaşları muhtemel yangınlara karşı teyakkuzda olmaya davet etti.

Kaynak: AA

Ömer Karaman, Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aliağa Kaymakamı Karaman'dan muhtarlara yangın uyarısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.