Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, orman yangınlarına karşı alınabilecek tedbirlere ilişkin muhtarların dikkatli olmasını istedi.
Karaman, ilçedeki muhtarların katılımıyla kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, yangın konusunda farkındalığın artması gerektiğini söyledi.
Muhtarların şüpheli kişi ve durumları ilgili kurumlara bildirmesinin önemine dikkati çeken Karaman, tüm vatandaşları muhtemel yangınlara karşı teyakkuzda olmaya davet etti.
Son Dakika › Güncel › Aliağa Kaymakamı Karaman'dan muhtarlara yangın uyarısı - Son Dakika